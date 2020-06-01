В Швеции ищут кандидата на должность выключателя лампочки с зарплатой в 2300 долларов

14:04 | 5.06.2020

В шведском городе Гетеборг появилась вакансия на должность выключателя лампочки. Об этом сообщает Sveriges Radio. В обязанности сотрудника входит приходить на работу днем и вечером и включать и выключать свет на железнодорожной станции. Остальное время работник может заниматься своими делами.



Проект «Вечная должность» придумали художники Симон Голдин и Якоб Сеннеб. За включение и выключение лампочки они предлагают фиксированную зарплату размером $2300. Работник сможет уволиться в любой момент, однако может и оставаться на посту до конца жизни. Проект рассчитан на 120 лет.



Согласно замыслу авторов, арт-эксперимент призван привлечь внимание к растущему в обществе неравенству.

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