13:54 | 5.06.2020

Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. Об этом сказано в заявлении партии, принятом по итогам заседания президиума её Центрального комитета. В обращении отмечается, что среди вынесенных на голосование поправок есть важные и обнадёживающие. Тем не менее в целом, по мнению коммунистов, изменения «не ведут к отказу от президентского самовластия и олигархического правления», передает news.ru.



Напомним, голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, однако проходить оно будет также в течение шести дней до этой даты.

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