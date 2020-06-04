В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске

12:52 | 5.06.2020

Правительственная комиссия ввела режим ЧС федерального характера на территории Красноярского края. Меры приняты на фоне ситуации с разливом топлива в Норильске, говорится на сайте МЧС России.



Такое решение было принято ранее днем в рамках оперативного заседания правительственной комиссии под председательством главы МЧС Евгения Зиничева.



Утечка дизельного топлива в Норильске произошла 29 мая. Как ранее сообщили в МЧС, в опору резервуара с дизельным топливом врезалась машина, после чего она загорелась. В то же время представитель АО «НТЭК», которой принадлежит ТЭЦ-3, сообщил РБК, что резервуар дизельного топлива получил повреждения из-за внезапного проседания опор, «прослуживших 30 лет без нареканий». В результате из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарная.

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