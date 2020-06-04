Новым тренером сборной РФ по хоккею назначен Валерий Брагин

12:45 | 5.06.2020

Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею, информирует официальный сайт ФХР. Он сменил Алексея Кудашова на этом посту.



Также в тренерский штаб российской сборной вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков, Рашит Давыдов (тренер вратарей), Александр Трошин, Юрий Жданов (оба - тренеры по физической подготовке), Ларс Юханссон (тренер-методист).



Напомним, Брагин в 2010-2012 годах работал с молодежной сборной. Под его руководством команда в 2011 году выиграла чемпионат мира среди игроков не старше 20 лет. В январе 2020-го Брагин вошел в состав тренерского штаба национальной сборной.

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