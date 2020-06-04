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12:41 | 5.06.2020

Основатель Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать, передает РИА «Новости».

«Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно», — пояснил миллиардер.

Антинаучные высказывания и сплетни приводят к разжиганию вражды между людьми, также отметил Гейтс в интервью радиопрограмме Би-би-си Today.

Как отмечает Kp.ru, фонд Билла и Мелинды Гейтс предоставил $100 миллионов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины от коронавируса COVID-19 после ее разработки, особенно в бедных странах.

© «Вечерние ведомости»

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