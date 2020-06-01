Лукашенко назначил премьер-министром Белоруссии главу Госкомвоенпрома Головченко

16:38 | 4.06.2020

Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, который до этого занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, который сообщает госагентство БелТА.



При этом президент Белоруссии пояснил, что бывший премьер Сергей Румас не войдет в новый состав правительства. «Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую!» — пояснил Лукашенко.



Кроме того, первым вице-премьером республики назначен Николай Снопков, который ранее занимал должность посла в Китае. Также Лукашенко назначил заместителем главы своей администрации Дмитрия Крутого, который занимал пост первого заместителя премьер-министра страны.

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