В Сингапуре власти выделили $2,5 млрд в качестве прямых выплат населению в связи с коронавирусом

16:27 | 4.06.2020

С начала года власти Сингапура выплатили гражданам 3,5 миллиарда сингапурских долларов (2,5 миллиарда долларов США) в качестве пособий в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщил в четверг в парламенте вице-премьер, министр финансов Хэн Сви Кит.



Первый пакет был выплачен в апреле. Как отметил вице-премьер, второй пакет выплат начнется с 18 июня, его размер будет зависеть от среднего дохода и составит от 300 до 600 сингапурских долларов (14,8-29,7 тысячи рублей).



Дополнительно 300 сингапурских долларов также получат семьи как минимум с одним ребенком моложе 20 лет. Граждане в возрасте старше 50 лет смогут рассчитывать на дополнительные выплаты в размере 100 сингапурских долларов, сообщает АиФ.

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