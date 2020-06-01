16:20 | 4.06.2020

Военный вертолет Ми-38 совершил аварийную посадку на трассу в Подмосковье, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По данным компании «Вертолеты России», при выполнении планового испытательного полета у вертолета зафиксировали повышенную вибрацию двигателя. Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в Гжели.



Никто не пострадал, обстоятельства выясняются.

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