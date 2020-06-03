Россия и мир
12:55 | 4.06.2020
Специалисты рассказали, как обнаружить прослушку смартфона
По мнению специалиста, пользователя должно насторожить наличие дополнительного программного обеспечения, приложений, которые вы не устанавливали, а также если ваш телефон вдруг начинает «жить своей жизнью»: включаться-выключаться, перегреваться, даже если вы его не используете, в нем быстро садится батарея, сообщает iz.ru.
При этом по словам эксперта, часто определить прослушивается ли ваш телефон сложно, так как используется дорогостоящее оборудование вплоть до поддельных базовых станций, которые переключают сигнал нужного аппарата.
© «Вечерние ведомости»
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