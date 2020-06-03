Специалисты рассказали, как обнаружить прослушку смартфона

12:55 | 4.06.2020

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как пользователь может понять, что его смартфон прослушивается. Он назвал несколько признаков, из-за которых следует насторожиться, передает Вести.ру.



По мнению специалиста, пользователя должно насторожить наличие дополнительного программного обеспечения, приложений, которые вы не устанавливали, а также если ваш телефон вдруг начинает «жить своей жизнью»: включаться-выключаться, перегреваться, даже если вы его не используете, в нем быстро садится батарея, сообщает iz.ru.



При этом по словам эксперта, часто определить прослушивается ли ваш телефон сложно, так как используется дорогостоящее оборудование вплоть до поддельных базовых станций, которые переключают сигнал нужного аппарата.

© «Вечерние ведомости»