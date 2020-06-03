Путин может выступить с новым обращением к нации после голосования по поправкам в Конституцию

12:42 | 4.06.2020

Путин может выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию. Об этом РБК рассказали два источника, близких к администрации президента. По их словам, такой сценарий обсуждается в Кремле, предварительная проработка обращения уже началась. Один из предполагаемых вариантов — телеобращение.



Напомним, о том, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля, стало известно 1 июня, во время встречи Путина с сопредседателями рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию и главой ЦИК Памфиловой.

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