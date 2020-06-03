У погибшего из-за действий полицейского Джорджа Флойда был обнаружен COVID-19

12:35 | 4.06.2020

Джордж Флойд, который погиб после задержания полицейскими, был заражен коронавирусом. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на результаты вскрытия, проведенного судмедэкспертами округа Хеннепин. При этом специалисты не включили коронавирус в перечень факторов, которые могли способствовать смерти 46-летнего Флойда.



Как напоминает gazeta.ru, 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.



Официальная судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти Флойда стала «остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи», отмечает РИА «Новости».

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