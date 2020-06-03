Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства Белоруссии

12:29 | 4.06.2020

Президент Белоруссии Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства республики, сообщает БелТа. Указ об отставке кабинета министров глава государства подписал 3 июня. Напомним, до этого Лукашенко объявил о планах сформировать новый состав кабинета министров до президентских выборов, которые состоятся 9 августа этого года.



Президент Белоруссии отметил, что «не следует ожидать революции» после смены состава правительства. По его словам, в связи с тем, что «мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса» из-за пандемии COVID-19, масштабные изменения в кабмине нежелательны.

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