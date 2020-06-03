Глава МЧС заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия ЧП в Норильске

12:19 | 4.06.2020

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске. При этом, министр не уточнил, о каком конкретном решении идет речь. Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова подчеркнула, что никакого сжигания разлившихся нефтепродуктов не будет.



Как напоминает rg.ru, ЧП произошло на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая. Из-за внезапного проседания опор резервуар дизельного топлива получил повреждения. Из него выплеснулось около 21 тысячи тонн дизеля, который попал в реки Амбарная и Далдыкан. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

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