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12:13 | 4.06.2020

Собянин допустил, что необходимость носить маски в Москве может сохраниться до осени

Необходимость носить маски в Москве может сохраниться до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация от коронавируса, а это может произойти в октябре или позднее. Об этом рассказал мэр Москвы Собянин, передает russian.rt.com.

«По разным оценкам — от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — сказал Собянин.

При этом, столичный мэр считает, что, скорее всего, россияне могут вернуться к тому образу жизни, который был до пандемии через год.

© «Вечерние ведомости»

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