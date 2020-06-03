Собянин допустил, что необходимость носить маски в Москве может сохраниться до осени

12:13 | 4.06.2020

Необходимость носить маски в Москве может сохраниться до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация от коронавируса, а это может произойти в октябре или позднее. Об этом рассказал мэр Москвы Собянин, передает russian.rt.com.



«По разным оценкам — от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — сказал Собянин.



При этом, столичный мэр считает, что, скорее всего, россияне могут вернуться к тому образу жизни, который был до пандемии через год.

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