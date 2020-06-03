Американские сенаторы подготовили новые санкции против «Северного потока - 2»

12:07 | 4.06.2020

Сенаторы США подготовили новый проект санкций против российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.



Новый законопроект, по сведениям агентства, предлагает распространить ограничительные меры на компании, которые оказывают услуги страхования для судов, которые участвуют в этом проекте. Также санкции затронут порты, которые дадут возможность пришвартоваться судам, задействованным в реализации проекта.



Один из авторов документа, сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что трубопровод «угрожает Украине, энергетической независимости Европы и дает России возможность эксплуатировать наших союзников» и что «конгресс должен вновь предпринять решительные действия и встать на пути этого трубопровода», передает iz.ru.

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