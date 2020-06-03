В космическом корабле Crew Dragon нашли детали российского производства

12:01 | 4.06.2020

Компания Илона Маска SpaceX использовала в своем корабле Crew Dragon российские комплектующие, благодаря которым была обеспечена успешная автоматическая стыковка корабля со станцией, рассказал РИА Новости эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.



По его словам, Crew Dragon пристыковался к МКС в автоматическом режиме благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена корпорацией «Энергия».



Напомним, запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые в истории в космос отправился частный пилотируемый корабль.

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