В Роструде сообщили о том, что россиян в июне ждут две короткие рабочие недели

11:55 | 4.06.2020

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне, сообщили в Роструде. По данным чиновников, в первый летний месяц граждане РФ в 2020 году имеют два дополнительных нерабочих дня - 12 и 24 июня.



«Сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня», — сообщили в ведомстве. Вторая сокращенная неделя связана с объявлением 24 июня нерабочим днем в связи с проведением парада Победы. Таким образом россияне будут работать 22–23 и 25–26 июня, передает iz.ru.



Отметим, что парад Победы в Москве и других городах назначен на 10:00 по местному времени 24 июня. Артиллерийский салют должен пройти в российских городах в 22:00 по местному времени.

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