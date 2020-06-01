Песков не видит опасности заражения коронавирусом при голосовании по Конституции

16:04 | 3.06.2020

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности, передает russian.rt.com.



Отвечая на вопрос, почему голосование решено было провести до окончания эпидемии коронавируса, представитель Кремля отметил, что статистика заболеваемости на данный момент выровнялась.



Отметим, что в России за последние сутки зарегистрировано 8536 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее число заболевших достигло 432 277. Умерли за сутки 178 человек, за все время — 5215.

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