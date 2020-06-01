Россия и мир
16:04 | 3.06.2020
Песков не видит опасности заражения коронавирусом при голосовании по Конституции
Отвечая на вопрос, почему голосование решено было провести до окончания эпидемии коронавируса, представитель Кремля отметил, что статистика заболеваемости на данный момент выровнялась.
Отметим, что в России за последние сутки зарегистрировано 8536 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее число заболевших достигло 432 277. Умерли за сутки 178 человек, за все время — 5215.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:23 | 3.06.2020
Под медицинским наблюдением в Свердловской области находится более 44 тысяч граждан
18:14 | 3.06.2020
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД и инспекторы проверили соблюдение санитарных мер в транспорте
18:13 | 3.06.2020
«Горьковка» приглашает на онлайн-выставку «Рукописные книги»
18:04 | 3.06.2020
Офисы налоговой откроются для прикамцев в середине июня
17:59 | 3.06.2020
На Среднем Урале провели 7404 исследования проб на коронавирус
17:41 | 3.06.2020
Уральский полпред взял на контроль ситуацию с убийством екатеринбуржца при задержании
17:33 | 3.06.2020
«Камский кабель» получил благодарность за высокий уровень организации работы по охране труда
17:23 | 3.06.2020
«Пермская сетевая компания» проверит теплосети, от которых запитаны 90 зданий в двух районах Перми
17:16 | 3.06.2020
Отменена часть рейсов из пермского аэропорта на ближайшие дни
17:10 | 3.06.2020
В ДТП на трассе Нижняя Салда – Алапаевск погибли два человека
16:47 | 3.06.2020
В Екатеринбурге осудили водителя экскаватора, по вине которого погибли двое рабочих
15:49 | 3.06.2020
Стал известен график репетиций Парада Победы в Екатеринбурге
15:30 | 3.06.2020
В Екатеринбурге на два месяца перекроют улицу Калинина
15:16 | 3.06.2020
В Первоуральске почти два месяца ищут пропавшего мужчину
15:00 | 3.06.2020
Школьники и педагоги Перми могут пройти образовательные онлайн-курсы
14:58 | 3.06.2020
Прокуратура проведет проверку из-за розлива нефтепродуктов на Урале
14:41 | 3.06.2020
На Московском тракте произошло жесткое ДТП, пострадали два человека
14:38 | 3.06.2020
Пермячка оплатила долг за ЖКУ под угрозой срыва продажи квартиры
13:50 | 3.06.2020
Природоохранная прокуратура проведет прямую телефонную линию по вопросам незаконной рубки деревьев в Перми
13:38 | 3.06.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 217 человек
13:29 | 3.06.2020
В лес под Тугулымом сливали фекалии из ассенизаторских машин
13:06 | 3.06.2020
Муниципальный дворец им. Калинина станет репетиционной площадкой Пермского губернского оркестра
12:59 | 3.06.2020
Число заражённых COVID-19 в России превысили 430 000 человек
12:53 | 3.06.2020
Уральские врачи спасли ещё 170 пациентов с коронавирусом
12:51 | 3.06.2020
С 1 июля в Прикамье молочные кухни вернутся к очной работе
12:48 | 3.06.2020
Ежесуточный прирост заболевших в Прикамье – 3,9%
12:47 | 3.06.2020
На Среднем Урале скончались 33 человека с COVID-19