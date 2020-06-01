Пентагон перебросил в федеральный округ Колумбия около 1,6 тыс. военнослужащих армии США

15:52 | 3.06.2020

Пентагон стянул в федеральный округ Колумбия около 1,6 тыс. военнослужащих армии США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя военного ведомства Джонатана Хоффмана.



Военные находится в состоянии «повышенной готовности», но в город их пока не вводят. Ранее несколько тысяч национальных гвардейцев ввели в Лос-Анджелес и многие другие американские города.



Как напоминает iz.ru, массовые акции протеста против полицейского произвола вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Один из офицеров уже арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

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