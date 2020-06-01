Основатель сервиса Superjob оценил реальную безработицу в России в 10 млн человек

15:46 | 3.06.2020

В России реальная безработица больше чем в два раза превышает официальную статистику, и в пять-шесть раз - количество зарегистрированных в службах занятости, считает основатель сервиса Superjob Алексей Захаров. Реальную безработицу он оценил в 10 млн человек, передает «Интерфакс». «К осени цифра может вырасти до 20 млн», - отметил Захаров.



Он также отметил, что не все, кто потерял работу, идут регистрироваться на биржу труда, посокольку для многих в этом нет смысла.



Отметим, что 1 июня глава Минтруда Котяков сообщил, что количество зарегистрированных безработных составило 2 090 000 человек.

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