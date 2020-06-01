В Индии похороненный заживо мужчина сумел самостоятельно выбраться из могилы

13:35 | 3.06.2020

В индийском городе Гондал, штат Гуджарат, недоброжелатели похоронили мужчину заживо, однако ему удалось самостоятельно выбраться из могилы. Об этом сообщает издание The Times of India.



Инцидент с Капила Маракана произошел в городе Гондал. Бывший работодатель винил его в своих убытках. Вместе со своими сообщниками он похитил экс-работника, избил его и закопал в землю, связав жертве руки и ноги.



Маракана сумел под песком освободить одну ногу. Затем он смог выбраться из-под земли. Пострадавший успел добежать до находившейся неподалеку тюрьмы и рассказал полиции о случившемся. Преступников задержали.

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