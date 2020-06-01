Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B «серьезной проблемой» для ВМФ России

13:31 | 3.06.2020

Стратегические бомбардировщики В-1В Lancer ВВС США могут создать «серьезную проблему» для российского флота, сообщило издание The Drive.



Два самолета B-1B Lancer ВВС США из 28-го бомбардировочного крыла на авиабазе Эллсворт в Южной Дакоте 29 мая провели учебный полет над Черным морем. Как отмечает издание, этот полет показал, как американские ВВС могут поддержать контингенты в Европе и Черном море, «где они могут представлять особенно серьезную проблему для российского флота».



Автор статьи также написал, что появление бомбардировщиков в Черноморском регионе является «очевидным сигналом» для России.

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