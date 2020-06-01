Польша пригрозила «Газпрому» штрафом €50 млн по делу о строительстве «Северного потока — 2»

13:26 | 3.06.2020

Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело в отношении «Газпрома» из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования. По закону компании грозит штраф в размере до €50 млн.



«Газпром» несколько раз отказывался передавать документы, имеющие отношение к проводимому нами расследованию. Российский газовый гигант не может стоять выше закона, поэтому я возбудил против «Газпрома» уголовное дело о наложении штрафа за непредоставление информации в ходе разбирательства», — заявил глава UOKiK Томаш Хростный.



Речь идет о разбирательстве по строительству газопровода «Северный поток — 2». В 2018 году UOKiK предъявил шести компаниям обвинения в финансировании строительства трубопровода без юридически необходимого разрешения. Речь идет о компаниях, входящих в международные группы: «Газпром», Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall, сообщает bfm.ru.

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