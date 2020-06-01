Верховный суд Башкирии оправдал двух полицейских по делу об изнасиловании коллеги

13:21 | 3.06.2020

Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух бывших начальников отделов полиции Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, передает «Интерфакс». Еще одному фигуранту дела Павлу Яромчуку сократили срок лишения свободы с шести лет до четырех.



Как напоминает РИА «Новости», в конце 2019 года Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии Павлу Яромчуку, Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву за изнасилование коллеги, они также должны были заплатить потерпевшей три миллиона рублей компенсации за моральный вред.



Напомним, в октябре 2018 года 23-летняя дозновательница, работавшая на тот момент в отделе Уфимского района, обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Она обвинила трех своих коллег — Яромчука, Матвеева и Галиева — в том, что они надругались над ней на рабочем месте.

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