Трамп пригрозил ввести Вооруженные силы США в города, охваченные беспорядками

16:59 | 2.06.2020

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга, что мобилизует «все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные» для прекращения беспорядков в стране. По словам президента, необходимо прекратить беспорядки и мародерство, разрушение и поджоги частной собственности.



Президент США заявил, что рекомендовал губернаторам задействовать Национальную гвардию в необходимом объеме, чтобы взять под контроль ситуацию на улицах. «Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.

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