ЦИК показал образец бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию

16:49 | 2.06.2020

В ЦИК России представили образец бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РИА «Новости».



Гражданам предстоит ответить только на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?». В одном из расположенных ниже квадратиков с вариантами ответа «да» или «нет» нужно будет проставить галочку.



Ранее стало известно, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.

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