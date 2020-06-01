Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться уже осенью

16:38 | 2.06.2020

Массовую вакцинацию от коронавируса в России могут начать уже этой осенью, заявил на брифинге вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», — сказал он.



Чернышенко также отметил, что до появления вакцины россиянам придется «научиться жить» в условиях рисков, которые несет пандемия инфекции.

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