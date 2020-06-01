Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно поменяло владельца

13:45 | 2.06.2020

Судно «Академик Черский», которое может достроить газопровод «Северный поток — 2», теперь принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду, пишет РБК со ссылкой на выписку из регистрации корабля в Российском международном реестре судов.



Эксплуатацией судна ранее занималось ООО «Газпром флот», а собственник нигде публично не объявлялся. Куплено было судно в 2015 году. Теперь владельцем «Академика Черского» является «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ), входящий в группу «Газпрома» (по состоянию на конец марта 2020 года).



Изменение собственника судна, по мнению управляющего партнера московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антона Именнова, связано с тем, что если США введут санкции против указанного юрлица, то они буду считаться неопасными. При этом под ограничения может попасть и само судно. Однако источник издания в «Газпроме» сообщил, что «санкционные риски в связи с работой судна нивелированы».

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