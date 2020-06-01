В Подмосковье с 3 июня возобновляют работу салоны красоты, солярии и сауны

13:27 | 2.06.2020

В Подмосковье с 3 июня разрешено открыться салонам красоты, спа-салонам, соляриям, саунам с площадью до 400 кв. м и отдельным входом. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.



Ранее в Подмосковье возобновили работу библиотеки и парки и открылись для посещения кладбища.



Как напоминает РИА «Новости», в России COVID-19 диагностировали у 414 878 человек, из них 4855 скончались, свыше 175 тысяч вылечились.

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