В NASA сообщили о приближении к Земле потенциально опасного астероида

13:17 | 2.06.2020

NASA заявило о приближении к планете «потенциально опасного» астероида 6 июня. Для Земли угрозы астероид 163348 (2002 NN4) не представляет, поскольку пролетит в 13 раз дальше, чем орбита Луны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сайт одного из подразделений НАСА. Однако это небесное тело относится к потенциально опасным, поскольку его траектория пересекает орбиту Земли.



Астероид открыт в 2002 году. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 300 земных суток.

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