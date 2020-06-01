Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками

12:52 | 2.06.2020

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил с обращением к гражданам США в связи с гибелью Джорджа Флойда и последовавшими за ними массовыми беспорядками.



«Покойся с миром, Джордж Флойд. Так грустно видеть происходящее повсюду и в Вашингтоне. Мы должны уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим. Мы должны уметь слушать и меняться. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности. Заботьтесь друг о друге и о своей семье», — написал капитан «Вашингтона» в Twitter.



Как напоминает РБК, инцидент с Джорджем Флойдом произошел 25 мая. Он был задержан полицией после того, как попытался расплатиться в магазине фальшивой купюрой. Один из сотрудников правоохранительных органов надавил лежавшему на земле Флойду коленом на горло, после чего тот умер в больнице. После этого несколько десятков американских городов охватили массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией, грабежи и погромы.

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