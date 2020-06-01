Почти половина новых случаев коронавируса в Москве выявлена у людей младше 45 лет

12:49 | 2.06.2020

Фото: nur.kz

За последние сутки в Москве выявили 2 286 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 185 374 случая коронавируса.



- 42,3% — от 18 до 45 лет

- 33,1% — от 46 до 65 лет

- 11% — от 66 до 79 лет

- 6,4% — старше 80 лет

- 7,2% — дети



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 14 июня включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»