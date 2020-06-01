Американские ученые назвали опасный фактор для молодых людей с коронавирусом

12:44 | 2.06.2020

Группа американских ученых опубликовала в журнале The Lancet исследование, которое показало: лишний вес и ожирение значительно повышают риск тяжелого течения COVID, делая его опаснее для молодых пациентов.



Корреляция между высоким индексом массы тела и числом молодых пациентов младше 40-50 лет, нуждающихся в интенсивной терапии, была обнаружена при анализе случаев госпитализации как в больнице при Университете Джонса Хопкинса, так и в других медицинских учреждениях, передает lenta.ru.



По мнению ученых, это связано с тем, что у пациентов с избыточной массой тела затруднено дыхание. Это, в свою очередь, способствует тяжелому течению любой респираторной инфекции, включая коронавирусную.

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