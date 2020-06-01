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12:39 | 2.06.2020

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против возвращения России в G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, говоря об идее президента США Дональда Трампа пригласить Россию на предстоящий саммит «Большой семерки», заявил, что РФ будет оставаться «за пределами» группы, передает РИА «Новости».

«Россия была исключена из G7 после того, как она вторглась в Крым несколько лет назад. Продолжающиеся с её стороны неуважение и нарушение международных правил и норм — причина, по которой она остаётся и будет оставаться за пределами G7», — сказал Трюдо в ходе пресс-конференции.

Как напоминает lenta.ru, ранее Дональд Трамп сообщил, что отложит саммит G7 до сентября и пригласит на него четыре страны, в том числе Россию. По мнению президента США, G7 не в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире, и является «устаревшей группой» стран.

© «Вечерние ведомости»

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