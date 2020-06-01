Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации работы кафе и ресторанов

17:24 | 1.06.2020

Роспотребнадзор обновил рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.



Согласно первой версии рекомендаций, для начала разрешат открыться маленьким кафе и ресторанам, площадь которых не превышает 50 квадратных метров при числе посетителей не более 10 человек. В новой версии документа этого пункта нет. Размещать столики рекомендуется теперь на расстоянии 1,5 метров, ограничений по количеству гостей за одним столиком нет, следует из рекомендаций, передает РИА «Новости». При этом на входе размещены дозаторы с антисептиками или антисептические салфетки.



Смягчились требования и к обязательной уборке помещений: если в первой версии документа влажная уборка всех производственных помещений и обеденного зала должна была проводиться каждые два часа, то теперь рестораторам позволили ограничиться ежедневной уборкой. Сохраняется требование проводить частую дезинфекцию отдельных поверхностей.

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