Песков оценил вероятность приглашения лидеров Украины и Грузии на парад Победы 24 июня

17:18 | 1.06.2020

Пресс-секретарь Путина Песков, отвечая на вопрос о приглашении на парад Победы 24 июня лидеров Украины и Грузии, заявил, что пока нельзя похвастаться позитивной динамикой развития диалога между главами этих стран.



«К сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне. Динамика зависит от того, насколько главы государств выполняют свои обещания и взятые обязательства», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».



Как напоминает regnum.ru, ранее Путин сообщил, что военный парад в Москве в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня.

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