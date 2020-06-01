17:11 | 1.06.2020

Официальный курс доллара впервые с 6 марта упал ниже отметки в 70 рублей - до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.



Как отмечает РБК, рубль вырос к доллару и евро благодаря повышению нефтяных котировок. Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,24%, до $37,75 за баррель по состоянию на 10:05 мск.

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