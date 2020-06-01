Путин поручил возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам РФ

17:05 | 1.06.2020

Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам. Об этом сообщается на сайте Кремля в перечне поручений главы государства. Поручение адресовано Минздраву. Речь идет о возобновлении как первичной медпомощи, так и специализированной, в том числе высокотехнологичной.



Кроме того, до 10 июня кабмин должен подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы.

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