Заболевшая коронавирусом подполковник полиции выпала из окна московской больницы

17:00 | 1.06.2020

Подполковник полиции, старший эксперт Экспертно-криминалистического центра МВД, заболевшая коронавирусом выпала из окна московской больницы №24, сообщает РБК со ссылкой на источники.



По данным издания, 30 мая женщина выпала с пятого этажа больницы. В палату сотрудник полиции попала 23 мая после того, как медики диагностировали у нее коронавирус. После падения пострадавшая осталась жива, ее поместили в реанимационное отделение. Обстоятельства происшествия уточняются.



В пресс-службе ГУ МВД по Москве и ГУ МЧС по Москве РБК сообщили, что не владеют информацией о произошедшем.

© «Вечерние ведомости»