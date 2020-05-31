Число официальных безработных в России достигло 2 миллионов 90 тысяч человек

14:05 | 1.06.2020

Министр труда России Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года. По его словам, это произойдет из-за роста числа безработных. «Это пиковое значение накопленного объема безработных граждан, при этом в четвертом квартале динамика уже будет стабилизироваться», — добавил министр.



На данный момент, по сведениям министра, число официально зарегистрированных потерявших работу составляет 2,09 млн человек, передает ren.tv.

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