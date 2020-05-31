Трамп заявил, что в скором времени у США появятся «величайшие вооружения» в истории

13:57 | 1.06.2020

В скором времени у США появятся «величайшие вооружения» в истории. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая во Флориде после запуска к Международной космической станции корабля Crew Dragon. «Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения», — заявил Трамп.



При этом он признался, что до сих пор не может поверить в реальность этих разработок, при этом не приведя никаких подробностей, передает РИА «Новости».

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