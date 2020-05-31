Кабмин в понедельник представит Путину общенациональный план восстановления экономики

13:35 | 1.06.2020

Пресс-секретарь президента РФ Песков сообщил, что правительство представит Путину в понедельник 1 июня общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.



Вице-премьер Борисов ранее рассказал, что этот план рассчитан на текущий и следующий годы. Его цель - обеспечить динамичный выход страны из кризиса на те параметры, которые были до него, сообщает ren.tv.



При этом на прошлой неделе Песков заявил, что презентация доклада Путину «не будет в закрытом режиме».

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