Бывший советник Барака Обамы заявила о возможной причастности России к беспорядкам в США

13:27 | 1.06.2020

Бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в причастности к беспорядкам в США. Об этом она заявила в эфире CNN. «Я бы не удивилась, узнав, что они (Россия) подстрекают обе стороны с помощью соцсетей. Не удивлюсь, если выяснится, что они каким-либо образом спонсируют их в той или иной форме», — сказала Райс.



Как напоминает lenta.ru, в десятках городов США проходят протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию. Все началось после смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста.

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