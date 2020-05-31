В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек

11:45 | 1.06.2020

Фото: 1k.com.ua

Парламентарии от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает установить пособие для домохозяек в размере МРОТ. Об этом сообщила пресс-служба главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова, одного из авторов инициативы.



Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2021 года.



Документ предусматривает введение ежемесячных денежных пособий «лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи». Под домашним хозяйством в проекте подразумеваются уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому.



В случае, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе, право на пособие будет иметь один из членов семьи.



Порядок выплат должен будет определить Минтруд, а подать заявление на получение россияне смогут в органы социальной защиты или через МФЦ.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»