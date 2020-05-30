«Вектор» разработал вакцину от коронавируса, которую можно будет закапать в нос

14:14 | 30.05.2020

Фото: РИА Новости

Ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапать в нос. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия-1».



«Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос. Запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности», – заявил специалист.



Кроме того, он рассказал, что животные, на которых испытывали вакцину от коронавируса, хорошо перенесли ее, и никаких нежелательных реакций не было.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»