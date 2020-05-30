В Китае заявили, что рынок в Ухане не был источником первой вспышки коронавируса

11:54 | 30.05.2020

Фото: AP Photo / Ng Han Guan

Китайские ученые заявили, что рынок морепродуктов в Ухане не был первоначальным источником вспышки коронавируса. Об этом сообщает газета «Daily Mail».



В Национальном центре по профилактике и контролю заболеваний провели исследование, в ходе которого изучили образцы животных, которые продавались в торговой точке в Китае. Результаты тестов на коронавирус оказались отрицательными, а это означает, что животные не могли быть источниками заражения покупателей.



Несмотря на это, подтвердилась версия о том, что вирус возник в летучих мышах, прежде чем был передан людям через промежуточное животное. Точное место заражения неизвестно.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»