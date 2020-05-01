Министр экономики Бурятии Кочетова извинилась за фразу «Никто не умер от голода»

16:25 | 29.05.2020

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась за фразу «Никто не умер от голода», которую произнесла во время обсуждения последствий пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».



Кочетова заявила, что под фразой подразумевались оперативность и своевременность принятых мер поддержки экономики и граждан на федеральном и республиканском уровнях. Она добавила, что произнесла высказывание во время «чрезвычайно эмоционального доклада».



Ранее на заседании комитета парламента Бурятии по бюджету, налогам и финансам депутат Бобков спросил Кочетову о ситуации с обеспечением продовольствия. Министр в ответ напомнила о принятых мерах поддержки населения и подчеркнула, что в регионе «с голода еще никто не умер».

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