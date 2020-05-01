Премьер-министр РФ Мишустин включил СМИ в список пострадавших отраслей

16:07 | 29.05.2020

Премьер-министр РФ Мишустин заявил о включении средств массовой информации в список отраслей, которые пострадали от последствий пандемии коронавируса. Ранее с соответствующей инициативой выступил глава Минкомсвязи и думский комитет по СМИ. Отмечается, что постановление об этом уже подписано, и в ближайшее время кабмин объявит об этом.



Как передает ren.tv, в числе мер поддержки для российских медиа - отсрочка на полгода по уплате всех налогов (кроме НДС), арендных платежей при использовании недвижимого имущества, а также беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке в 2% на любые цели, мораторий на банкротство и проведение плановых и внеплановых проверок.

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