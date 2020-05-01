Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов после пандемии

14:24 | 29.05.2020

Эксперты назвали российские города, наиболее пострадавшие от коронавируса и с самыми медленными темпами восстановления от кризиса. В аутсайдерах оказались Москва и Сочи, передает РБК. Исследование представила компания 2GIS. По данным ее аналитиков, на уровень 100% не вышел пока ни один город.



Лидером восстановления от коронавируса оказался Новокузнецк, чей индекс составляет 88. Также в топ-5 городов с самыми высокими темпами восстановления включили Набережные Челны (85), Кемерово (84), Магнитогорск (84) и Курган (81).



Список замыкают Ростов-на-Дону (64), Санкт-Петербург (50), Махачкала — (50), Москва — (42) и Сочи (42).

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