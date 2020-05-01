В Госдуме заявили, что пляжи большинства курортов России могут открыться с 1 июля

14:13 | 29.05.2020

Пляжи большинства курортов России могут открыться с 1 июля, рассказал в пятницу, 29 мая, глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дегтярев в интервью «Парламентской газете».



Он заявил, что туристический сезон в стране начнется несмотря ни на что, пусть и с ограничениями и существенным сдвигом по времени. В регионах решение об открытии курортных объектов будет приниматься «исходя из эпидемиологической обстановки».



Ранее премьер-министр России Мишустин попросил россиян не планировать отпуск в других странах в ближайшее время. Он рекомендовал жителям России провести дни отдыха в пределах своей страны.

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